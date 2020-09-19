Бельгийцы добыли победу в чемпионате.
Игроки Гента, getty images
19 сентября 2020, 21:55
В поединке шестого тура чемпионата Бельгии Гент, который следующий матч проведет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов против Динамо, минимально обыграл Мускрон.
В стартовом составе команды вышли форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун. К слову, Яремчук не реализовал пенальти, а его гол в концовке встречи был отменен из-за офсайда.
В текущем сезоне чемпионата Гент добыл всего две победы, четырежды проиграв, и уже успел сменить главного тренера.
Ранее экс-тренер Гента заявил, что у его бывших подопечных нет шансов в противостоянии против Динамо.