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Бельгийцы добыли победу в чемпионате.

В поединке шестого тура чемпионата Бельгии Гент, который следующий матч проведет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов против Динамо, минимально обыграл Мускрон.

В стартовом составе команды вышли форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун. К слову, Яремчук не реализовал пенальти, а его гол в концовке встречи был отменен из-за офсайда.

В текущем сезоне чемпионата Гент добыл всего две победы, четырежды проиграв, и уже успел сменить главного тренера.

Ранее экс-тренер Гента заявил, что у его бывших подопечных нет шансов в противостоянии против Динамо.