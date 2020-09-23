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"Оранжевые" определились со своим наставником.

Федерация футбола Нидерландов подпишет контракт до 2022 года с менеджером Франком де Буром в течение текущей недели, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, изначально "оранжевые" хотели пригласить на эту должность экс-наставника Барселоны Франка Райкарда или тренера Байера Петера Боша, но получили отказ.

Напомним, де Бур известен своей работой во главе Аякса, Интера и Кристал Пэлас. Тренер заменит на этом послу исполняющего обязанности менеджера Дуайта Лодевегеса.

Последним клубом де Бура была Аталанта Юнайтед, которую он покинул по взаимному согласию сторон.