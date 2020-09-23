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Легендарный форвард Казу Миура вышел в составе ФК Йокогама в возрасте 53 года, 6 месяцев и 28 дней.

Нападающий ФК Йокогама Казу Миура стал самым возрастным игроком высшего японского дивизиона.

В матче J-Лиги против Кавасаки Фронтале Король Казу вышел в стартовом составе в возрасте 53 года, 6 месяцев и 28 дней. Прежнее достижение для японского чемпионата установил в 2012 году Масаси Накаяма.

Миура не играл в течение семи лет, однако продержался в матче против лидера чемпионата Японии до 56-й минуты, после чего был заменен.

Сам Казу заявил, что намерен продолжать играть на профессиональном уровне до тех пор, пока ему не исполнится 60 лет — сообщает L'Equipe.

Миура начал профессиональную карьеру в 1986 году и выступал за Сантос, Палмейрас, Мацубару, Регатас, XV де Жау, Куритибу, Верди Кавасаки, Дженоа, Кроацию, Киото, Вессел Кобе, ФК Йокогама и ФК Сидней.

На его счету 89 матчей за национальную сборную Японии по футболу (55 голов) и 6 поединков за национальную сборную Японии по футзалу (1 гол).