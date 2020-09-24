Динамо в выездном поединке с Гентом смогло добыть важнейшую победу 2:1 благодаря голам Владислава Супряги и Карлоса Де Пены. Ответный поединок между командами состоится в Киеве 29 сентября.

 

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