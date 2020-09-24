Другое 24 сентября 2020, 00:48 Кто был лучшим игроком Динамо в матче против Гента? Предлагаем вам выразить свое мнение и определить лучшего в составе киевлян. фото ФК Динамо Киев 24 сентября 2020, 00:48 Динамо в выездном поединке с Гентом смогло добыть важнейшую победу 2:1 благодаря голам Владислава Супряги и Карлоса Де Пены. Ответный поединок между командами состоится в Киеве 29 сентября. Также рекомендуем ознакомиться с видео голов и обзором матча Гент — Динамо (1:2). Команды Гент Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте