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"Оранжевые" определились с заменой Куману.

Официальный сайт Федерации футбола Нидерландов сообщает, что новым наставником сборной стал Франк де Бур.

Отмечается, что 50-летний специалист, который известен своей работой в Аяксе, Интере и Кристал Пэлас, подписал контракт до осени 2022 года.

Напомним, "оранжевые" станут соперниками сборной Украины в рамках Евро-2020, который состоится летом 2021 года. Первый матч де Бур проведет уже седьмого октября, когда Нидерланды в контрольном матче встретятся с Мексикой.

Ранее сообщалось, что изначально от этой должности отказались Петер Бош и Франк Райкард.