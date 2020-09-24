"Оранжевые" определились с заменой Куману.
Франк де Бур, getty images
24 сентября 2020, 13:31
Официальный сайт Федерации футбола Нидерландов сообщает, что новым наставником сборной стал Франк де Бур.
Отмечается, что 50-летний специалист, который известен своей работой в Аяксе, Интере и Кристал Пэлас, подписал контракт до осени 2022 года.
Напомним, "оранжевые" станут соперниками сборной Украины в рамках Евро-2020, который состоится летом 2021 года. Первый матч де Бур проведет уже седьмого октября, когда Нидерланды в контрольном матче встретятся с Мексикой.
Ранее сообщалось, что изначально от этой должности отказались Петер Бош и Франк Райкард.