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Датчанин попробует вернуть Расинг на лидирующие позиции в бельгийском футболе.

Новым главным тренером Генка стал Йесс Торуп, сообщил официальный сайт клуба. Контракт специалиста с Расингом рассчитан на три сезона.

50-летний специалист был уволен из Гента после двух стартовых матчей этого сезона. В прошлой кампании он занял с "буйволами" второе место в чемпионате Бельгии.

Торуп начинал тренерскую карьеру в Эсбьерге. Также он работал с молодежной сборной Дании U-21, а в 2015 году возглавил Мидтьюлланд и спустя три года выиграл с ним чемпионат Дании.

Чемпион Бельгии-2019 Генк после шести туров нынешней кампании занимает девятое место в чемпионате. Расинг отстает на десять очков от лидирующего Шарлеруа, который набрал максимальные 18 очков.

Как и говорил Торуп, его бывшей команде Генту действительно пришлось очень тяжело с киевским Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Бельгийцы проиграли в первом матче дома 1:2, но попробуют исправить все в ответном поединке 29 сентября.