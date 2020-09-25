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Гол Хави Мартинеса в первом экстра-тайме принес мюнхенцам очередной трофей (2:1).

В Будапеште состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались немецкая Бавария и испанская Севилья. Команды подошли к отчетному поединку во всеоружии, поэтому у главных тренеров не было головной боли касаемо выбора стартовых составов. Подопечные Ханси Флика сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, активно пойдя в атаку. Многие могли подумать, что мюнхенцы быстро сметут соперника, однако номинальные гости играли в обороне практически без провалов, не позволяя пробивать по своим воротам. Со временем андалусийцы выровняли игру, уведя ее от своих ворот.

Команды по очереди владели мячом, ничто не предвещало беды для одного из коллективов, но это все же произошло. Алаба сбил Ракитича в штрафной площади, за что был назначен пенальти, которые впоследствии реализовал Окампос – 0:1. Поведя в счете, "нервионцы" обрели психологическое преимущество, забрав мяч под свой контроль. Номинальные хозяева некоторое время не могли прийти в себя, но затем все-таки оправились и активно пошли вперед. Они заработали несколько стандартов кряду, но подача ни одного из них не привела к удару по воротам.

Отличная возможность забить была у Мюллера – Томас пробил в касание после паса Левандовски, после чего мяч задел Кунде и ушел на угловой. Через несколько минут Мюллер выступил уже в качестве ассистента, выведя Павара на ударную позицию, а француз пробил рядом со штангой. Еще через несколько минут отличный шанс забить был у Левандовски, который вырвался на свидание с Буну. Роберт попытался перебросить мяч через вратаря, но отправил мяч ему прямо в руки.

На 34-й минуте "ротен" таки добились своего. Мюллер забросил мяч в штрафную на Левандовски, который скинул его под удар Горецке, а Леон расстрелял ворота – 1:1. Уже через минуту де Йонг отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. Команда Флика продолжала много владеть мячом на чужой половине поля, намереваясь забить еще раз до ухода на перерыв, однако не создала больше ни одного опасного момента. Концовка первой 45-минутки прошла в сдержанной манере, свисток главного арбитра на перерыв зафиксировал результативную ничью по итогам первого тайма.

"Нервионцы" активно начали вторую половину встречи и могли забить уже на первой минуте усилиями де Йонга, но Нойер справился с ударом нападающего, переведя мяч на угловой. После стартовой активности Севильи номинальные хозяева перехватили инициативу и забили красивый гол, но он впоследствии был отменен из-за попадания Левандовски в офсайд. После этого Бавария продолжила атаковать, намереваясь как можно скорее дожить соперника. В одном из эпизодов Буну потащил удар Гнабри, после чего Сане оказался первым на добивании и метил в дальний угол – Фернандо пришел на помощь своему голкиперу, приняв мяч на себя.

Немного позднее Сане таки удалось отправить мяч в сетку, но гол снова не был засчитан – из-за фола Левандовски в атаке. Через несколько минут у Алабы была шикарная возможность забить прямым ударом со штрафного, но австриец не попал по воротам. Подопечные Флика продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, рассчитывая таки дожать соперника, однако сделать это никак не удавалось. В одном из эпизодов отличиться мог Левандовски, который пробивал из пределов вратарской после паса Гнабри — Диего Карлос выставил ногу, переведя мяч на угловой.

Через две минуты Мюллер пробил в ближний угол из выгодной позиции — Буну среагировал на этот удар, поймав мяч намертво. Ближе к окончанию второго тайма Бавария практически всем составом оккупировала чужую половину поля, надеясь успеть решить все вопросы до окончания основного времени матча. Но вместо этого они едва не пропустили после контратаки соперника. Эн-Несири оказался один на один с Нойер в ее завершении и был просто обязан забивать, но не смог переиграть голкипера, переведшего мяч на угловой. В оставшееся время на поле больше ничего выдающегося не происходило. Счет не претерпел изменений до свистка об окончании второй 45-минутки, так что командам пришлось отыграть два экстра-тайма.

В начале первой 15-минутки главный неудачник матча Эн-Несири не использовал еще одну возможность вывести свою команду вперед. Юссеф ворвался в штрафную, обыграл Алабу и пробил по воротам, а Нойер перевел мяч в штангу. Практически сразу же после этого у Алабы был еще один шанс забить прямым ударом со штрафного, но Давид снова пробил очень неудачно. Затем игра на несколько минут успокоилась, после чего "ротен" пошли вперед с новыми силами. Под занавес первого экстра-тайма мюнхенцами наконец удалось забить. Буну отбил мяч прямо на Мартинеса, отразив удар Алабы, а Хави спокойно отправил его в ворота — 2:1.

В самом начале второго экстра-тайма Эскудеро мог восстановить равенство, пробив в падении после прострела Окампоса, но его удар оказался неточным. Уже в ответной атаке забить мог Мюллер, но Томас не смог как следует дотянуться до мяча в попытке пробить через себя. Подопечные Флика со временем полностью забрали мяч под свой контроль и предпринимали попытки увеличить преимущество в счете. Они несколько раз доставляли мяч в штрафную соперника, но до прицельного завершающего удара по воротам не доходило. Мюнхенцы уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав сложнейшую победу. Суперкубок УЕФА достался команде Флика, которая уже в начале сезона пополнит клубный музей очередным трофеем.

Бавария - Севилья 2:1

Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 — Окампос, 13 (с пенальти)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Эрнандес (Мартинес, 99) — Киммих, Горецка (Дэвис, 99) — Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо, 70) — Левандовски

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56) — Сусо (Гудель, 73), де Йонг (Эн-Несири, 56), Окампос

Предупреждения: Алаба, Эрнандес — Хордан, Кунде, Фернандо, Эскудеро