В Доме футбола состоялось торжественное вручение PRO-дипломов УЕФА.
Фото: УАФ
25 сентября 2020, 22:59
Главный тренер национальной женской сборной Украины и Житлобуд-2 (Харьков) Наталья Зинченко завершила двухлетний курс обучения и сдала экзамены на получение тренерской лицензии категории PRO УЕФА, сообщает womensfootball.
Наталья стала первой женщиной в Украине с тренерской лицензией высшей категории.
После прохождения полного курса обучения (2018-2020) дипломы также получили: Анатолий Бессмертный, Александр Грицай, Андрей Донец, Михаил Дячук-Ставицкий, Владимир Ковалюк, Руслан Костышин, Артем Куслий, Сергей Литовченко, Олег Мазуренко, Остап Маркевич, Руслан Мостовой Сергей Назаренко, Виктор Пыщев, Глеб Платов, Александр Поклонский, Андрей Ущаповский, Александр Фундерат, Александр Чижевский, Вячеслав Шевчук и Александр Шовковский.