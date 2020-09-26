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Украинский форвард презентовал себя бельгийским болельщикам.

Нападающий Александр Филиппов несколько дней назад перешел из черниговской Десны в Сент-Трюйден. 27-летний украинец дал свое первое интервью после трансфера, в котором он представился болельщикам из Бельгии и немного рассказал о себе.

"Меня зовут Александр Филиппов. Мне 27 лет и я из Украины. У меня есть семья, жена и маленький сын. Я нападающий, который может сыграть на острие и в оттяжке".

"Здесь нас тепло приняли. Люди доброжелательные и очень профессиональные. Несколько раз успел прогуляться по городу. Здесь очень мило, город очень красивый. Мне понравилось".

"Я хотел играть в Европе, проявить себя с лучшей стороны. Поэтому я здесь. Я техничный игрок, забитые мячи придают мне уверенности. Могу принести команде опыт и креативность", — заявил Филиппов в комментарии пресс-службе Сент-Трюйдена.

Напомним, Александр Филиппов выступал за Десну с 2016 года. За это время он провел 125 матчей в составе черниговцев, забил 48 голов и отдал 11 результативных передач. Дебютировать за Сент-Трюйден Александр может уже сегодня, 26 сентября, в матче против Мехелена.