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"Буйволы" проиграли на своем поле Левену.

В матче седьмого тура чемпионата Бельгии Гент уступил на своем поле новичку лиги Левену со счетом 2:3 перед ответной встречей с Динамо. "Буйволы" проигрывали 0:3 после первого тайма, а после перерыва реализовали два пенальти.

В стартовом составе Гента вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Безус, которые не отличились результативными действиями. Нападающий Роман Яремчук продолжает испытывать проблемы со здоровьем и не попал в заявку на поединок.

Гент – Левен 2:3

Голы: Дорш, 71 (пен.), Кляйндинст, 74 (пен.) – Сова, 41, 48, Мертенс, 44.

Состав Гента: Руф, Кастро-Монтес (Ботака, 84), Пластун, Арсланагич, Мохаммади, Кляйндинст, Овусу (К), Дорш, Букари, Ньянгбо (Мбайо, 64), Безус (Депуатр, 52).

На данный момент Гент занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 6 пунктов.

Матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.