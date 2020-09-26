Украина

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Минаем.

В матче четвертого тура чемпионата Украины Динамо разгромило Минай и порадовала своего тренера и болельщиков.

"Против нас играла супермотивированная команда, о чем я предупреждал подопечных, – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт Динамо. – Конечно, удаление у соперника сыграло нам на руку, но в итоге все решилось на футбольном поле. Видно было, что футболисты держали в уме ответный матч с Гентом, поскольку это важнейшая игра для клуба за последние, наверное, 4-5 лет".

"Мы провели ротацию, чтобы поддерживать игроков на одинаковом уровне подготовки и мотивации, поскольку есть разница в уровне тех, кто работал со мной с самого начала и тех, кто присоединился позже".

Матч Динамо — Гент, в котором решится судьба путевки в групповой раунд Лиги чемпионов, состоится во вторник, 29 сентября.