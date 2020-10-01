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Президент УАФ подтвердил, что поединки состоятся с болельщиками на трибунах.

Андрей Павелко заявил, что сборная Украины, Шахтер и Заря смогут провести матчи под эгидой УЕФА со зрителями.

"Болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах !!! Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК Олимпийский, как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители! Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы! Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках!

Это то, о чем уже полгода мечтают миллионы болельщиков Украины и для реализации этой мечты команда УАФ приложила неимоверные усилия! Все эти полгода совместно с Минздравом и лично министром Максимом Степановым мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и сумели уже в середине лета вернуть болельщиков на матчи плей-офф УПЛ. Позже нам удалось получить разрешение на проведение в Украине международных матчей с участием зрителей.

Параллельно велась непрерывная и кропотливая работа в УЕФА, в частности вопрос возвращения зрителей на трибуны мы обсуждали с коллегами на Исполкоме УЕФА, который состоялся недавно в Будапеште. И вот закономерный и такое важное решение! Поздравляю наших болельщиков и всю футбольную Украину с этой победой!", — написал Андрей Павелко в своем Facebook-аккаунте.

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