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Организация смягчит ограничения, которые вызваны пандемией коронавируса.

УЕФА принял решение о допуске болельщиков на стадионы. Арена должна быть занята не более, чем на 30%, сообщает официальный сайт организации.

Исполнительный комитет остался доволен организацией подобного процесса на поединке Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Отметим, что болельщики гостевых команд не смогут попасть на стадион.

Также важным условием будет разрешение местных властей, без которого зрителей в чашу арены не пустят. Социальное дистанцирование будет обязательным для зрителей, и дополнительные меры предосторожности, такие как ношение масок, должны быть приняты в соответствии с местными правилами.

Ближайшие матчи под эгидой УЕФА пройдут в рамках Лиги наций. Сборная Украины проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.