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Вице-чемпион мира продолжит карьеру в Загребе.

Бывший защитник киевского Динамо Йосип Пиварич перешел в загребскую Локомотиву, сообщил официальный Твиттер хорватского клуба. Срок действия и иные условия контракта не разглашаются.

Пиварич уже играл за Локомотиву в период с 2008 по 2012 год.

Хорват летом 2020 покинул киевское Динамо на правах свободного агента, ведь контракт с ним не стали продлевать. С 2017 года он провел за "бело-синих" 47 игр во всех турнирах.