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Украинский нападающий дважды огорчил Берсхот.

Роман Яремчук отличился двумя голами в поединке восьмого тура чемпионата Бельгии против Берсхота.

Эти взятия ворот стали для украинского нападающего дебютными в рамках внутреннего первенства в этом сезоне.

Яремчук забил уже на 12-й минуте поединка, послав мяч в угол ворот с линии штрафной. А уже через три минуты Роман убрал соперника и переиграл голкипера.

В прошлом сезоне Яремчук сыграл за Гент 30 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.

Напомним, что ранее форвард забивал в этом сезоне в рамках Лиги чемпионов.