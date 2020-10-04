Украинский нападающий дважды огорчил Берсхот.
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04 октября 2020, 18:45
Роман Яремчук отличился двумя голами в поединке восьмого тура чемпионата Бельгии против Берсхота.
Эти взятия ворот стали для украинского нападающего дебютными в рамках внутреннего первенства в этом сезоне.
Яремчук забил уже на 12-й минуте поединка, послав мяч в угол ворот с линии штрафной. А уже через три минуты Роман убрал соперника и переиграл голкипера.
В прошлом сезоне Яремчук сыграл за Гент 30 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.
Напомним, что ранее форвард забивал в этом сезоне в рамках Лиги чемпионов.