Италия

Испанский нападающий будет защищать цвета римлян.

Рома подписала Борху Майораля на правах арендного соглашения сроком на два года, сообщает официальный сайт Реала.

В рамках сделки Рома имеет возможность сделать трансфер полноценным в любой момент в течение сезона-2020/21 за плату в размере 15 миллионов евро.

Во втором сезоне стоимость реализации этого варианта возрастет до 20 миллионов евро.

Если будет реализован любой из этих вариантов, игрок уже подписал контракт с клубом, который будет действовать до 30 июня 2025 года.

Воспитанник Реала провел за первую команду клуба 64 матча во всех турнирах и забил 14 мячей. На правах аренды он выступал за Вольфсбург (21, 2) и Леванте (69, 14).

Напомним, что ранее Рома рассматривала кандидатуру Романа Яремчука.