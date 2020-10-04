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Предлагаем вашему вниманию результаты Интера, Реала и Боруссии М.

Шахтер по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получил в соперники Реал, Интер и Боруссию М. Первыми на этих выходных играли гладбахцы. Немецкая команда добилась выездной победы со счетом 1:3, выдав ударное начало.

Кельн — Боруссия М 1:3

Голы: Реджбечай, 84 — Плеа, 14, Лайнер, 16, Штиндль (с пенальти)

Кельн: Хорн — Соренсен, Борнов, Чичос (Вольф, 46) — Эхизибуэ (Лимниос, 66), Дуда (Тильман, 77), Шкири (Хогер, 86), Реджбечай, Хорн — Дрекслер (Арокодаре, 77), Андерссон

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Тюрам (Херрманн, 69), Штиндль (Вольф, 77), Хофманн (Траоре, 88) — Плеа (Эмболо, 88)

Предупреждения: Эхизибуэ, Реджбечай, Соренсен — Бенсебаини, Херрманн, Лайнер

Интер, в свою очередь, гостил у Лацио и в напряженном поединке смог добиться лишь ничейного результата. Команда Конте оставила много эмоций и сил и вполне могла рассчитывать на три очка.

Лацио — Интер 1:1

Голы: Милинкович-Савич, 55 — Мартинес, 30

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш, 16, Пароло, 46) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 80), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 80), Марушич (Фарес, 35) — Корреа, Иммобиле

Интер: Ханданович — Шкриниар (Д`Амброзио, 79), Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини (Сенси, 67), Перишич (Янг, 68) — Видаль (Брозович, 73) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 79)

Предупреждения: Фарес, Лаццари, Патрик — Лукаку, Видаль, Янг, Барелла

Удаления: Иммобиле, 70 — Сенси, 86

Позже всех на выходных из соперников Шахтер свой матч начинал Реал — мадридцы отправились в гости к Леванте и победили с комфортным счетом. Голами отметились Винисиус и Бензема.

Леванте — Реал 0:2

Голы: Винисиус, 16, Бензема, 90+5

Леванте: Фернандес — Мирамон, Везу, Клерк, Постиго — Мальса (Радоя, 73), Бардхи, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55) — Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68)

Реал: Куртуа — Начо, Рамос, Варан, Менди - Каземиро, Вальверде (Эдегор, 89), Модрич (Иско, 89) — Асенсио (Родриго, 69) - Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Бензема.

Предупреждения: Бардхи, Мирамон — Каземиро

Напомним, что Шахтер, в свою очередь, не смог обыграть Десну, ведя по ходу матча.