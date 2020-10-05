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Предлагаем вашему вниманию результаты Барселоны, Ференцвароша и Ювентуса.

Динамо по итогам жеребьевки Лиги чемпионов получило в соперники Барселону, Ювентус и Ференцварош.

Последние в шестом туре чемпионата Венгрии принимал на своем поле Академию Пушкаша и добился победы со счетом 2:1.

Команде Сергея Реброва пришлось отыгрываться после быстрого гола Нуньеша, но точные удары в конце первого тайма и начале второго принесли три балла.

Ференцварош — Академия Пушкаша 2:1

Голы: Изаэл, 43, 50 — Нуньеш, 4

Ювентус — Наполи (перенесен)

Данная встреча должна была пройти сегодня, четвертого сентября, в 21:45 по киевскому времени, однако органы здравоохранения запретили Наполи покидать регион из-за рисков массового заражения коронавирусом, как это ранее произошло в Дженоа.

Несмотря на отсутствие неаполитанцев в Турине, подопечные Андреа Пирло готовятся к матчу в обычном режиме.

Позже Серия А подтвердила, что матч между Ювентусом и Наполи должен состояться согласно расписанию. Организация утверждает, что оснований для переноса поединка не имеется.

"Совет Серии А утвердил правила, согласно которым при выявлении заболевших коронавирусом матчи могут быть перенесены лишь в особых случаях. Данные условия в текущей ситуации не соблюдены, также отсутствуют положения органов государственной и местной власти, которые препятствовали бы проведению игры. Таким образом, Серия А разрешает проведение матча в обычном порядке".

В итоге, как и ожидалось, Наполи не прибыл на матч.

Барселона, в свою очередь, в центральном поединке тура противостояла Севилье. Поединок завершился ничьей, что стало первой потерей очков для Рональда Кумана.

Барселона — Севилья 1:1

Голы: Коутиньо, 10 — Л. де Йонг, 8

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Араухо, Альба (Дест, 75) — Бускетс, Ф. де Йонг — Гризманн (Тринкан, 61), Коутиньо (Пьянич, 75), Фати (Педри, 61) — Месси

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан (Торрес, 85), Фернандо, Ракитич (Гудель, 78) — Сусо (Эль Хаддади, 61), Л. де Йонг (Фернандес, 84), Окампос (Эн-Несири, 61)

Предупреждения: Пьянич — Гудель