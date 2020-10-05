Другое

Бельгийский клуб не удовлетворил просьбу украинского форварда продать его в другой клуб.

Нападающий Роман Яремчук продолжит выступать за Гент, поскольку руководство "буйволов" не захотело отпускать его в другую команду в текущее трансферное окно.

Как сообщает HLN, Гент установил запрет на продажу 24-летнего украинца, несмотря на его желание сменить клубную прописку.

Напомним, что нынешний контракт Яремчука с бельгийской командой рассчитан до 2023 года.

Ранее Роман сравнил Гент с "тюрьмой", поскольку клуб не хочет удовлетворить его желание уйти, а сейчас форвард находится в расположении сборной Украины во Франции.