Другое

Победителя в данной номинации выберут в голосовании члены жюри Ballon d’Or France Football.

Известное французское издание France Football определилось с десятью именитыми центральными защитниками, которые будут претендовать на звание лучшего в истории.

В список номинантов на данную награду попали Франко Барези, Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Даниэль Пасарелла, Фабио Каннаваро, Маттиас Заммер, Марсель Десай, Гаэтано Ширеа, Рональд Куман и Серхио Рамос.

Победитель определится в голосовании среди жюри Ballon d’Or France Football.

Напомним, ранее издание France Football назвало имена десяти голкиперов, которые будут претендовать на звание лучшего в истории.