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Датский форвард жалеет об ошибках молодости, которые помешали ему раскрыть свой потенциал.

Бывший нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер ныне пребывает в статусе свободного агента, а его последним клубом был Копенгаген. 32-летний датчанин всегда отличался своей самоуверенностью, но громкие высказывания в прессе редко соответствовали его уровню игры.

Бендтнер признался, что в молодости часто тратил деньги на различные развлечения, включая казино, что, по его словам, было ошибкой и повлияло на его всю его карьеру.

"Однажды в казино я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Я много зарабатывал, но рулетка — другое дело. Красное, черное, красное, черное. Как это может быть трудным занятием? Но через 90 минут я потерял 400 тысяч фунтов. Денег у меня нет. Мой банковский счет был переполнен, но я бы обанкротился, если бы мне не повезло. Я иду в туалет и брызгаю водой на лицо. Затем я нахожу кассира и получаю еще 50 тысяч фунтов".

"Но когда меня исключили из сборной Дании на чемпионате мира 2018 года, я понял, что слишком увлекся этим образом жизни. Я хочу вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Хотел бы в тот момент понять, какой шанс я получил. Я получил нечто особенное, что должен был беречь", — приводит слова Бендтнера The Guardian.

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