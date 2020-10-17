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Похоже, клуб не хочет быть участником скандала вокруг футболиста.

Официальный сайт Сантоса сообщает, что клуб решил приостановить действие контракта нападающего Робиньо, который вернулся в команду шесть дней назад.

Напомним, футболист вернулся в Бразилию на фоне скандала в Италии, где его обвиняют в групповом изнасиловании, присудив ему девять лет тюремного заключения.

Сантос сообщает, что решение было принято в связи с тем, чтобы дать Робиньо возможность сконцентрироваться на своей защите в судебном процессе.

Тем не менее, вероятно, решение связано с тем, что один из спонсоров уже расторг соглашение с клубом из-за контракта со скандальным игроком.

Робиньо является воспитанником Сантоса и начинал карьеру в бразильском клубе. Последним клубом полузащитника был Истанбул Башакшехир, где он провел 43 поединка и забил 4 гола