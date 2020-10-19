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Французское издание продолжает работу над определением сборной из лучших футболистов в истории.

Издание France Football предоставило на голосование читателей 10 кандидатур на звание лучшего правого нападающего в истории футбола. Выбором FF стали:

1. Дэвид Бекхэм (больше всего известен по выступлениям за Реал, Манчестер Юнайтед, сборную Англии)

2. Джордж Бест (Манчестер Юнайтед, Ирландия)

3. Самуэль Это'О (Барселона, Интер, Камерун)

4. Луиш Фигу (Барселона, Реал, Интер)

5. Гарринча (Ботафого, Бразилия)

6. Жаирзиньо (Ботафого, Бразилия)

7. Кевин Киган (Ливерпуль, Гамбург, Англия)

8. Стэнли Мэтьюз (Сток Сити, Англия)

9. Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

10. Арьен Роббен (Челси, Бавария, Нидерланды).

Ранее издание опубликовало список претендентов на звание лучшего левого форварда, в котором нашлось место и для Олега Блохина.