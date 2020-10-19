Украинский форвард удостоился признания.
France Football
19 октября 2020, 16:39
Известное французское издание France Football продолжает определять лучшую команду в истории футбола. Вслед за центральными нападающими пришел черед левых форвардов.
В данный список попал легендарный нападающий Динамо Олег Блохин.
Полный перечень номинантов на данную награду: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.
Отметим, что победителя в данной номинации выберут в голосовании члены жюри Ballon d’Or France Football.