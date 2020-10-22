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Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Предлагаем вам принять участие в опросе и определить лучшего игрока в составе украинской команды по итогу матча.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.