Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. 

Предлагаем вам принять участие в опросе и определить лучшего игрока в составе украинской команды по итогу матча. 

 

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.