Другое 22 октября 2020, 01:35 Опрос: кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Реала? Предлагаем вам сделать свой выбор. 22 октября 2020, 01:35 Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Предлагаем вам принять участие в опросе и определить лучшего игрока в составе украинской команды по итогу матча. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua. Команды Реал Мадрид Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте