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Менеджер дал комментарий накануне игры против Лестера.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник заявил, что не знает, будет ли главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на матче против Лестера.

"Прямого контакта с Андреем Шевченко у меня нет. Будет ли он завтра на матче или нет, сказать не могу. Ко мне такая информация не поступала. Он тренер основной сборной, у него свои взгляды на такие мероприятия. Если он будет присутствовать на нашем поединке, мы будем только рады, это может послужить приливом энергии для моих ребят".

"Состав? Всегда есть нюансы насчет состава. Как и в любой команде есть футболисты, которые по тем или иным причинам остались дома. Но те 19 человек, которые прилетели с нами, они горят желанием себя проявить и сыграть на высшем уровне, против такой команды как Лестер, на отличном поле и стадионе, поучаствовать в футбольной атмосфере, которая будет завтра вечером царить здесь, на стадионе Кинг Пауэр", — цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Ранее менеджер рассказал о подготовке команды к поединку против англичан.