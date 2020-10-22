Лига Европы

Главный тренер Зари поделился ожиданиями от встречи с Лестером в Лиге Европы.

Виктор Скрипник пообещал, что сегодня Заря выложится по полной в матче первого тура Лиги Европы против Лестера.

"Думаю, что мне не стоит рассказывать о таком клубе как Лестер, ведь и команда достаточно сильная, и чемпионат, в котором она выступает, тоже не отстает по уровню. Тем не менее, мы приехали в Англию, чтобы показать хороший футбол и достойно выступить как представители Украины в Лиге Европы", — цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

"Эти шесть игр, которые нам предстоит пройти в групповом этапе, ради них мы весь прошлый сезон старались, отдали немало сил. Так что хотим показать свой уровень, на который способны. Соглашусь, что в завтрашнем матче предпочтения нам не отдают, фаворитом является Лестер. Но и не каждый матч фавориты выигрывают".

"Хочется в каждой игре показывать свой максимум. Как на самом деле сложится наша дальнейшая судьба, покажут эти 6 игр. У нас сильная группа, но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в своё дело, работать и усовершенствовать свои действия. Уверен, что все ребята отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Украину на этом уровне в таком престижном турнире".

Матч Лестер Сити – Заря начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.