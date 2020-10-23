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Победа Шахтера скрасила общий рейтинг.

Завершился первый тур в еврокубках нового сезона, по итогам которого произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Динамо, Шахтер и Заря, представляющие Украину в Европе, на троих добыли одну победу — дончане обыграли Реал — что конвертировалось в 0,4 балла. Этот результат позволил нашей ассоциации сохранить за собой 11-е место в таблице.

Тем не менее, в спину Украине дышит Шотландия, сумевшая после первого тура обойти в таблице Турцию, практически догнав в рейтинге нашу страну. Австрия, с которой Украина ведет борьбу за 10-е место, также набрала 0,4 балла.

Напомним, 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА позволяет чемпиону страны напрямую попадать в групповой этап Лиги чемпионов. В свою очередь, с 12-го места чемпион обязан уже играть в квалификации турнира.

Также вашему вниманию обзор последнего матча украинской команды в еврокубках — Заря на выезде уступила Лестеру (0:3).