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Англичанин достиг личного успеха в карьере.

В поединке 12-го тура шотландской Премьер-лиги Рейнджерс на своем поле уверенно обыграл Ливингстон (2:0).

Второй гол за команду Джеррарда забил 38-летний нападающий Джермейн Дефо, для которого гол стал 300-м на клубном уровне за свою карьеру.

Всего игрок забил 143 гола за Тоттенхэм, 41 — за Вест Хэм, 37 — за Сандерленд, 27 — за Рейнджерс, 23 — за Борнмут, 17 — за Портсмут и 12 — за Торонто. Кроме того, на счету у Дефо 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.

Напомним, в поединке Лиги Европы игрок Рейнджерса забил гол с центра поля.