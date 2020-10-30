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Football.ua представляет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

В Европе отгремели очередные еврокубковые баталии, и теперь команды возвращаются к матчам в своих национальных первенствах.

Этот футбольный уикенд нельзя назвать богатым на поединки между грандами, однако это не означает, что болельщики не смогут найти для себя интересные матчи или стать свидетелями нескольких сенсаций. Наиболее ярким противостоянием предстоящих выходных выглядит встреча Манчестер Юнайтед и Арсенала, но также интересные дуэли намечаются в Серии А и Бундеслиге.

Ливерпуль – Вест Хэм

Суббота, 31 октября, 19:30. Ливерпуль, Энфилд. 7-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Ливерпуль далеко не так ярко стартовал в этом сезоне, как в предыдущем чемпионском, однако команда вернулась на лидирующие позиции и теперь вместе со своими соседями из Эвертона делит первую строчку. Команда испытывает серьезные кадровые проблемы, что в первую очередь касается центра обороны, и в этом уикенд ей предстоит пройти испытание в лице Вест Хэма.

"Молотобойцы" начали сезон с двух поражений кряду, однако исправились и доказали, что серьезно настроены на более высокие позиции в турнирной таблице. Подопечные Дэвида Мойеса сначала обыграли непростые Вулверхэмтон и Лестер, а позже отобрали очки у Тоттенхэма и Ман Сити.

В пользу хозяев в этой дуэли говорит статистика, ведь оба матча в прошлом сезоне завершились победами "красных" – 2:0 и 3:2.

Манчестер Юнайтед – Арсенал

Воскресенье, 1 ноября, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд. 7-й тур АПЛ.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Центральным матчем 7-го тура английской Премьер-лиги станет встреча на Олд Траффорд, где местный Манчестер Юнайтед примет Арсенал. "Красных дьяволов" вслед за встречей с Челси ожидает игра с еще одним лондонским грандом.

Обыграть "синих" подопечным Оле Гуннара Солскьяера не удалось, и матч прошел практически без опасных моментов. В этой встрече также вряд ли стоит ожидать большого количества голов, однако оптимизм в хозяев поля определенно должны вселять их успехи в Лиге чемпионов, в частности победа над Лейпцигом со счетом 5:0.

В прошлом сезоне встреча команд на Олд Траффорд завершилась ничьей 1:1, зато во втором круге "канониры" одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

Боруссия М – Лейпциг

Суббота, 31 октября, 19:30. Менхенгладбах, Боруссия-Парк. 6-й тур Бундеслиги.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Перед дуэлью с Шахтером в Лиге чемпионов гладбахской Боруссии предстоит встретиться с текущим лидером Бундеслиги – Лейпцигом. На этой неделе "жеребцы" едва не одержали победу над мадридским Реалом и лишь в последний момент позволили ему отыграться.

Лейпциг же в главном еврокубковом турнире ожидало настоящее фиаско – поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:5. В национальном первенстве команда Юлиана Наггельсманна пока не знает горечи поражений и опережает на один пункт идущую следом Баварию, а саму Боруссию М – на 5 очков.

Стоит отметить, что с момента выхода Лейпцига в первую Бундеслигу команды провели восемь поединков, и лишь в трех случаях гладбахцы смогли сыграть вничью, а в остальных – терпели поражения.

Наполи – Сассуоло

Воскресенье, 1 ноября, 19:00. Неаполь, Сан-Паоло. 6-й тур Серии А.

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В начале этого сезона Сассуоло неожиданно оказался в числе лидеров и на данный момент даже опережает действующего чемпиона Ювентус и миланский Интер. В этом туре "нероверди" предстоит провести первую встречу с действительно серьезным соперником, с которым они делят вторую строчку.

Неаполитанцы могли бы назвать свой старт образцовым, если бы не крупное поражение во встрече с Ювентусом (0:3). Дополнительную нагрузку на "адзурри" оказывает Лига Европы, но Дженнаро Гаттузо обладает достаточно глубоким составом и исправился после поражения от АЗ минимальной победой над Сосьедадом. Поэтому в этой игре хозяева все же выглядят явным фаворитом.

Рома – Фиорентина

Воскресенье, 1 ноября, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. 6-й тур Серии А.

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Также внимания в 6-м туре Серии А заслуживает матч между Ромой и Фиорентиной. Команды не могут записать начало сезона себе в актив, ведь продемонстрировать какую-то стабильность они пока не могут. В данный момент "волки" и "фиалки" соседствуют в середине турнирной таблицы, впрочем их отставание от еврокубковой зоны и лидеров первенства нельзя назвать критическим.

В прошлом сезоне Рома одержала две победы над флорентийцами, но "фиалки" вполне могут реабилитироваться за те результаты в этой встрече, ведь у них было больше времени для отдыха и подготовки ввиду отсутствия дополнительной еврокубковой нагрузки.

Лилль – Лион

Воскресенье, 1 ноября, 22:00. Вильнев д'Аск, Пьер Моруа. 9-й тур Лиги 1.

В 9-м туре Лиги 1 стоит выделить противостояние Лилля и Лиона. "Доги" долгое время единолично возглавляли турнирную таблицу и лишь в прошлом туре после ничьей с Ниццей позволили ПСЖ сравняться с ними. Однако "красно-синие" по-прежнему остаются единственной командой, которая еще не знала горечи поражений. В Лиге Европы дела у них также идут неплохо и должны вселять оптимизм в болельщиков.

В этом туре Лиллю будет противостоять Лион, который сосредоточен лишь на внутренних выступлениях. "Ткачи" исправились после серии ничьих и одержали две победы кряду, в том числе и над Монако – 4:1.