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Украинец сдал отрицательный тест.

Официальный сайт Герта сообщает, что защитник команды Игорь Пластун, у которого ранее обнаружили коронавирус, сдал отрицательный тест.

Украинский футболист сдал повторный тест перед поединком Лиги Европы против Црвены Звезды. Также излечились два других игрока команды - Андреас Ханче-Ольсен и Джордан Ботака.

Еще двое украинских легионера клуба — Роман Безус и Роман Яремчук — также сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее Яремчук прокомментировал свой первый хет-трик за Гент, который он забил за 15 минут.