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Нападающий высказался о первых трех голах в карьере.

Нападающий Гента Роман Яремчук поделился своими эмоциями после первого хет-трика в карьере.

"Это была очень важная победа — не только для меня, но и для команды. Это первый мой хет-трик за Гент. Мне очень приятно. Думаю, я получил достойное вознаграждение за тяжелый труд и невероятную мотивацию на предстоящие матчи.

В ближайший четверг у нас поединок в Лиге Европы против Црвены Звезды. Этот турнир также важен для нас. Мы должны показать себя в Европе и продемонстрировать свой лучший футбол", — цитирует Яремчука официальный сайт бельгийцев.

Ранее сообщалось, что защитник Гента Игорь Пластун заболел коронавирусом.