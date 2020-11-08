Хавбек попробует свои силы в экзотическом чемпионате.
Алекс Сонг, getty images
08 ноября 2020, 13:25
Бывший полузащитник Барселоны, Арсенала и Вест Хэма Александр Сонг будет выступать за Арта Солар из Джибути.
Футболист подписал с клубом контракт на два года. Параллельно Сонг будет тренировать детей в местной академии клуба.
Напомним, последним клубом полузащитника был швейцарский Сьон, который он покинул в марте текущего года.
К слову, в бывшем клубе Сонга, Барселоне, есть печальные новости, ведь до конца года команде не поможет хавбек Ансу Сати.