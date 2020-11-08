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Хавбек попробует свои силы в экзотическом чемпионате.

Бывший полузащитник Барселоны, Арсенала и Вест Хэма Александр Сонг будет выступать за Арта Солар из Джибути.

Футболист подписал с клубом контракт на два года. Параллельно Сонг будет тренировать детей в местной академии клуба.

Напомним, последним клубом полузащитника был швейцарский Сьон, который он покинул в марте текущего года.

К слову, в бывшем клубе Сонга, Барселоне, есть печальные новости, ведь до конца года команде не поможет хавбек Ансу Сати.