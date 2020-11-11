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Тренер Бельгии рассчитывал на своего игрока.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что сожалеет о том, что Эден Азар пропустит матчи из-за коронавируса.

"Очевидно, мы все были рады видеть, что Азар играет в последних трех играх со своим клубом и выглядит вполне счастливым.

Я думаю, мы все с нетерпением ждали, когда Эден сыграет за национальную сборную. Я думаю, это была хорошая новость для клуба, потому что возможность получать дополнительные минуты, чтобы поддерживать форму.

Положительный результат теста на Covid-19 — разочаровывающая новость, но ничего удивительно в этом нет, учитывая нашу реальность. Я думаю, что положительный результат на коронавирус больше не является новостью", — цитирует тренера Goal.

Напомним, что, помимо Азара, в стане мадридского Реала коронавирусом также заболел полузащитник Каземиро.