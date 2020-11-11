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Ежи Бжечек рассказал о кадровой ситуации в сборной.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек рассказал о своих планах на грядущий контрольный поединок против Украины.

"Мы планировали на этом сборе привлечь молодых игроков. Это последний контрольный матч в 2020 году и это хороший для них шанс получить бесценный опыт. У них была возможность потренироваться со сборной Польши, а теперь хотим увидеть их в действии.

В матче с Украиной мы дадим отдохнуть некоторым игрокам основного состава, в том числе и Роберту Левандовски. На тренировке небольшую травму получил Камил Гросицки. Сможет ли он сыграть — пока непонятно. Что касается места правого защитника, то на него в завтрашнем матче претендуют сразу три исполнителя. Я рад, что уровень конкуренции столь высок, но не хочу говорить, кто номер один", — цитирует тренера официальный сайт телеканалов Футбол.

Ранее свое мнение о будущем матче против поляков высказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.