Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Польши.

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Польши в рамках подготовки к предстоящим матчам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от спарринга с польской командой.

"Однозначно мы дадим игровое время футболистам, которые меньше играют. Для этого и нужны товарищеские встречи. Дальше у нас два официальных матча".

"Будем стараться сбалансировать время потому, что ведущие игроки Динамо, Шахтера и футболисты, выступающие в Европе, получили огромную нагрузку за последний месяц. Практически через два на третий у всех была игра и много перелётов. Будем балансировать состав с точки зрения стратегии".

"Стратегически мы думаем о трех играх. Мы не думаем только об одной игре. Мы прекрасно понимаем, что для нас самое главное — следующие поединки", — заявил Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.