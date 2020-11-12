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Стали известны стартовые составы команд для поединка товарищеского матча, в котором сыграют Англия и Ирландия.

В контрольном поединке против сборной Ирландии наставник сборной Англии Гарет Сатгейт вернулся к построению с тремя защитниками, а также предоставил Джеку Грилишу и Доминику Калверт-Люьину третью возможность сыграть за национальную команду своей страны. Для другого полузащитника, Гарри Уинкса из Тоттенхэма, эта игра станет уже восьмой в составе "взрослой" сборной.

У Ирландии отмечаем отсутствие Шеймуса Коулмана в линии обороны, который получил повреждение в день поединка, как сообщает Федерация футбола страны.

Англия: Поуп — Кин, Г. Магуайр, Мингс — Джеймс, Маунт, Уинкс, Сака — Санчо, Калверт-Льюин, Грилиш.

Запасные: Дин Хендерсон, Пикфорд, Райс, Абрахам, Мэйтланд-Найлз, Беллингэм, Фоден, Кейн, Дайер, Чилвелл, Дж. Хендерсон.



Ирландия: Рандольф — Доэрти, Даффи, Иган, Кристи — Хендрик, Хурихейн, Браун — Хорган, Айда, О'Довда.