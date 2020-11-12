Стали известны стартовые составы команд для поединка товарищеского матча, в котором сыграют Англия и Ирландия.
Джек Грилиш (посередине), Getty Images
12 ноября 2020, 21:21
В контрольном поединке против сборной Ирландии наставник сборной Англии Гарет Сатгейт вернулся к построению с тремя защитниками, а также предоставил Джеку Грилишу и Доминику Калверт-Люьину третью возможность сыграть за национальную команду своей страны. Для другого полузащитника, Гарри Уинкса из Тоттенхэма, эта игра станет уже восьмой в составе "взрослой" сборной.
У Ирландии отмечаем отсутствие Шеймуса Коулмана в линии обороны, который получил повреждение в день поединка, как сообщает Федерация футбола страны.
Англия: Поуп — Кин, Г. Магуайр, Мингс — Джеймс, Маунт, Уинкс, Сака — Санчо, Калверт-Льюин, Грилиш.
Запасные: Дин Хендерсон, Пикфорд, Райс, Абрахам, Мэйтланд-Найлз, Беллингэм, Фоден, Кейн, Дайер, Чилвелл, Дж. Хендерсон.
Запасные: Траверс, Келлехер, Брэди, Макклин, Лонг, Коллинз, Ш. Магуайр, О'Ши, Кертис, Моламби.
Ирландия: Рандольф — Доэрти, Даффи, Иган, Кристи — Хендрик, Хурихейн, Браун — Хорган, Айда, О'Довда.
Матч Англия — Ирландия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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