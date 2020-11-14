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Опорный полузащитник донецкого Шахтера попал в стартовый состав молодежной сборной Бразилии на контрольную игру.

В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года, олимпийская сборная Бразилии, состоящая из футболистов возрастом до 23-х лет, проведет гостевой контрольный поединок против Южной Кореи.

В заявке на эту игру присутствовали сразу четыре игрока донецкого Шахтера: Майкон, Додо, Маркос Антонио и Тете, однако в основной состав удалось пробиться лишь первому из вышеперечисленных, в то время как остальные представители действующего чемпиона Украины начнут игру со скамейки запасных.

Бразилия: Фелипе — Эмерсон, Войнович, Габриэль, Энрике Кайо — Вендел, Майкон, Рейнир — Нерес, Кунья, Родриго.

Запасные: Габриэль, Фусато, Додо, Мурило, Ауссунсао, Маркос Антонио, Тете, Мауро, Эванилсон, Данило.

В Украине трансляцию данного поединка будет проводить исключительно клубный телеканал Шахтера.