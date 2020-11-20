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Football.ua представляет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Международные товарищеские матчи и Лига наций уже позади. В выходные начинается очередной тур европейских топ-чемпионатов.

В предстоящие выходные любителям футбола будет на что посмотреть. Пеп Гвардиола со своим Манчестер Сити как в старые добрые зарубится против Тоттенхэма Жозе Моуринью, а Атлетико, хоть и без Суареса, навяжет борьбу Барселоне. Также интересные игры пройдут в Италии и Германии. Представляем вам самые интересные поединки, которые состояться в выходные.

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Суббота, 21 ноября, 19:30. Лондон, Тоттенхэм Хотспур. 9-й тур АПЛ.

В Лондоне состоится, пожалуй, один из двух центральных матчей девятого тура Премьер-лиги. В гости к "шпорам" приедут парни из Манчестера.

Тоттенхэм достаточно неожиданно начал сезон на мажорной ноте. Команда Сеу Жозе идет на втором месте и не проигрывает в турнире уже семь матчей кряду. "Шпоры" сумели поразить ворота соперников 19 раз, но и пропустили ни много ни мало — девять голов. К слову, в еврокубках команда не играет так, как хотели бы фанаты. Шесть очков в трех играх и поражение от скромного бельгийского Антверпена. Тоттенхэму еще есть что доказывать. Это можно сделать в матче против Сити.

"Горожане", в отличии от Тоттенхэма, начали сезон не самым лучшим образом. Однако в последних матчах видно, что подопечные Гвардиолы возвращаются к прежним кондициям. Спад в начале сезона можно объяснить не самым легким календарем и тяжелой группой в Лиге чемпионов. Чтобы вернуться на лидирующие позиции Сити не имеет права оступаться в игре против Тоттенхэма и просто обязан брать три очка.

Атлетико — Барселона

Суббота, 21 ноября, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано. 10-й тур Ла Лиги.

В Испании противостояние мадридского Атлетико и Барселоны не носит такого накала, как Эль-Классико, однако ажиотаж фанатов на трибунах точно не меньше, чем в "классическом". Этот матч является центральным тура и внимание тысяч любителей Ла Лиги будет приковано именно к нему.

Атлетико в начале сезона играет лучше, чем Реал, Барселона и многие другие клубы. На данный момент подопечные Диего Симеоне занимает третье место в таблице Примеры с 17 очками в активе. В этом сезоне команда не знала поражений (7 побед, 3 ничьи). Свою серию "матрасники" не собираются прерывать. К слову, новичок Атлетико Луис Суарес не сможет сыграть против бывшего клуба из-за позитивного теста на коронавирус.

Смена тренера и нездоровая атмосфера в клубе — результат проваленного старта каталонского гранда в Ла Лиге. После поражения от Реала подопечные Рональда Кумана потихоньку возвращаются к прежней форме, но впереди еще весь сезон и ожидать можно всякого. В случае победы над Атлетико Барса сможет вернуться в топ-6 и порадовать фанатов. Не поможет клубу Серхио Бускетс, залечивающий травму.

Айнтрахт — Лейпциг

Суббота, 21 ноября, 19:30. Франкфурт, Коммерцбанк-Арена. 8-й тур Бундеслиги.

На фоне других игр субботы, этот матч смотрится не таким значимым, но это не так. Для обоих клубов он очень важный, и вы это поймете, если посмотрите на турнирную таблицу.

Хозяева, Айнтрахт, сейчас находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, но, победив Лейпциг, может с легкостью запрыгнуть в топ-5. Результаты команды последнее время не радуют болельщиков. Игра есть, моменты создаются регулярно, но реализация уж очень сильно хромает. В перерыве на игры сборной Айнтрахт времени зря не терял и провел спарринг с Нюрнбергом, в котором уступил 0:2.

Лейпциг, в случае победы над Айнтрахтом, может возглавить таблицу чемпионата Германии. Им остается надеяться, что Бавария оступится в игре против крепкого Вердера. Но и второе место, которое занимают парни Юлиана Нагельсамна — результат тяжелой работы тренерского штаба и футболистов. По игре к команде никаких претензий. Важно, чтобы свой лучший футбол она показывала на протяжении всего чемпионата, а не только на его старте.

Ливерпуль — Лестер

Воскресенье, 22 ноября, 21:15. Ливерпуль, Энфилд. 9-й тур АПЛ.

Мы уже писали, что матч Тоттенхэм — Манчестер Сити — один из центральных матчей тура в АПЛ. Так вот этот матч — второй. "Противостояние первой команды Англии против действующего чемпиона, который расположился на третьей позиции". Здорово звучит, не правда ли?

Команда Роджерса круто стартовала в текущем розыгрыше чемпионата. Неожиданно круто, как и в случае с Саутгемптоном и его четвертым местом. Добыть 18 очков в 8 играх, обойти Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль. Об этом никто и мечтать не мог перед стартом. Но обстоятельства сложились в пользу "лис", и сейчас они лидируют в АПЛ и своей группе в Лиге Европы. В случае победы над Ливерпулем подопечные Роджерса еще дальше оторвутся от ближайших преследователей.

Не сказать, что Ливерпуль как-то провалил начало сезона, но потеря нескольких очков уже может стоить команде Клоппа неудачи в конце чемпионата. Отставание от лидера Лестера сейчас насчитывает всего один пункт, и минимальной победы будет достаточно, чтобы вновь вернуть себе лидерские позиции. Этого, в свою очередь, ждут и фаны "красных". Но стоит заметить, что Клоппу придется подумать, кого ставить в центр обороны, ведь Гомес и ван Дейк еще долго не помогут своей команде. Именно этот факт не делает Ливерпуль явным фаворитом в данном противостоянии.

Наполи — Милан

Воскресенье, 22 ноября, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло. 8-й тур Серии А.

Кто бы мог подумать, что Милан и Наполи после семи матчей будут бороться за первое место в таблице Серии А? Наверное, никто. Но правда такова: Милан возглавляет таблицу, а Наполи расположился на третей строчке всего в трех очках от лидера.

Хозяева показывают привлекательный футбол, несмотря на несколько осечек, как в недавнем матче против Сассуоло, которое занимает второе!!!! место. В групповом этапе Лиге Европы подопечные Гаттузо также первые (6 очков в трех матчах). Проблема неаполитанцев в игре с Миланом — отсутствие на поле одного из лидеров коллектива Виктора Осимхена, получившего травму. Но, безусловно, они будут играть только на победу.

"Милан возвращает былую славу в сезоне-2020/21". Такие заголовки можно увидеть во многих итальянских изданиях после очередных побед "россонери". И вправду, команда расцвела, а Златан Ибрагимович, такое чувство, обрел вторую молодость, второе дыхание. Но в матче с Наполи будет очень непросто. Во-первых, не будет Стефано Пиоли и его помощника, которые заразились коронавирусом. Во-вторых, в последнем матче против Вероны Милан раскрыл свои слабые места (2:2). Этим может воспользоваться Наполи. Но в любом случае, поединок будет очень интересным.