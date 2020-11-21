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Стали известны результаты голосования, по итогам которого награду получил Эрлинг Холанд.

Итальянская газета Tuttosport ежегодно проводит голосование среди журналистов, чтобы определить лучшего молодого футболиста по итогам года. От Украины в голосовании принимал участие представитель Football.ua Александр Фокин.

В этот раз награда досталась 20-летнему игроку Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холанду, а его ближайшими преследователями в гонке за данный приз стали Ансу Фати из Барселоны и Альфонсо Дэвис из мюнхенской Баварии.

Представляем вашему вниманию итоги голосования за обладателя награды Golden Boy-2020: