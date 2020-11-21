Германия

Норвежский нападающий получил приз, который вручается лучшему молодому футболисту года.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал победителем в номинации Golden Boy.

Этот ежегодный приз газета Tuttosport вручает лучшему игроку в возрасте до 21 года. Решение о победителе принимается по результатам голосования.

В этом году награда досталась 20-летнему игроку Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

Прошедшей зимой молодой футболист за 20 млн евро перешел в Боруссию из австрийского Зальцбурга и продемонстрировал в Дортмунде прекрасную игру и результаты. В текущем сезоне норвежец провел в составе команды 11 игр, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

Напомним, что среди номинантов на награду в этом году были и представители Украинской Премьер-лиги. На приз претендовали игрок киевского Динамо Георгий Цитаишвили, а также бразильский футболист Шахтера Тете.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать Холанда в 2022-м году.