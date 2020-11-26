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Помимо португальца, за персональный трофей поборются еще трое футболистов.

Официальный сайт УЕФА огласил имена претендентов за звание лучшего игрока четвертого тура Лиги чемпионов.

В перечень номинантов попали полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (дубль в ворота Истанбул Башакшехир), нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо (гол в ворота Брюгге), нападающий амстердамского Аякса Душан Тадич и защитник бергамаской Аталанты Робин Госенс (гол в ворота Ливерпуля).

Проголосовать можно по ссылке на официальный сайт УЕФА, а также в опросе на нашем сайте.

Напомним, что ранее УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего забитого мяча в прошедшем туре Лиги чемпионов.