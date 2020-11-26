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Читателям предложено выбрать из четырех номинантов.

Официальный сайт УЕФА огласил имена авторов забытых мячей, которые претендуют на звание лучшего гола по итогам четвертого тура Лиги чемпионов.

В перечень номинантов попали точные удары игрока андалузской Севильи Ивана Ракитича (против Краснодара), дортмундской Боруссии Джейдона Санчо (Брюгге), Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша (Истанбул Башакшехир) и Аякса Райана Гравенберха (Мидтьюлланд).

Проголосовать можно по ссылке на официальный сайт УЕФА , а также в опросе на нашем сайте (под видео).

Ознакомится с остальными голами и обзорами поединков четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА вы можете в разделе Видео на нашем сайте.