Официальный сайт УЕФА огласил имена авторов забытых мячей, которые претендуют на звание лучшего гола по итогам четвертого тура Лиги чемпионов.

В перечень номинантов попали точные удары игрока андалузской Севильи Ивана Ракитича (против Краснодара), дортмундской Боруссии Джейдона Санчо (Брюгге), Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша (Истанбул Башакшехир) и Аякса Райана Гравенберха (Мидтьюлланд).

