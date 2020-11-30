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Главный тренер солигорского Шахтёра Роман Григорчук в эксклюзивном интервью для Football.ua рассказал о завоевании чемпионского титула и дальнейших планах команды.

Роман Григорчук стал первым украинским тренером, который стал чемпионом трех стран. завоевав долгожданный для солигорского Шахтера трофей в Беларуси.

- Роман Иосифович, поздравляем с чемпионством! Расскажите о впечатлениях и эмоциях от вчерашнего поединка.

- В конце матча я пережил невероятные, радостные эмоции. Поединок развивался довольно тяжело. Нам надо было выиграть, при этом, нужно было, чтобы и соперник потерял очки. По ходу поединка я пытался оставить эмоции в стороне. В таких непростых ситуациях, эмоции никоим образом не помогают.

Поэтому, я старался сохранять холодную голову, чтобы следить за происходящим на поле, ничего не упустить, и чтобы иметь возможность сделать правильные коррективы и направить игру в нужное нам русло. Слава Богу, что нам это удалось, по ходу столь тяжёлого матча…

- По ходу матча вы знали счёт поединка в Минске (Динамо Минск – БАТЭ 0:0 – А.Ш.)?

- Моя позиция такова, что я в таких ситуациях никогда не слежу за параллельной игрой. И даже помощникам запрещаю. В жизни такие ситуации уже происходили не раз. Не отходил я от этого принципа и во вчерашней игре. Я не знал результат до того, как мы забили третий гол. Лишь после третьего гола, я спросил, как дела в Минске. До того, я вообще не интересовался этим.

- Что это чемпионство значит для клуба?

- В последние месяцы что я здесь, чувствовалось большое напряжение. Ведь несколько лет Шахтёр был на вершине турнирной таблицы, боролся за чемпионство, но всё никак не мог добыть титул. Это напряжение витало в воздухе. И вчера, после победы, я видел очень много счастливых людей – и руководителей, и болельщиков. Они этого действительно долго ждали и были по-настоящему счастливы. Произошло то, о чём люди мечтали долгие годы.

При этом, я вижу, что эта победа станет импульсом для дальнейшего развития. Это то, что нужно было. Ведь здесь очень много было сделано для развития футбола, но всё никак не удавалось завоевать титул. И чемпионство – это подтверждение правильности всех тех усилий, труда, вложений. Сейчас титул есть и нужно идти дальше, теперь есть импульс, чтобы развиваться дальше и добывать новые победы.

- Вы знали после матча, что вы стали первым украинским тренером, ставшим чемпионом трёх стран?

- Честно говоря, я об этом не думал. Я знал, у меня получалось выйти в группу Лиги Европы с клубами из четырёх стран. Но об этом я узнал уже после игры, когда мне показали публикацию в украинской прессе. Конечно, это приятно.

- Какие ближайшие планы команды?

- Очень хотелось бы, чтобы проблемы, связанные с коронавирусом, не помешали провести полноценные сборы. Потому что в футболе нужно, чтобы всё шло своим чередом, и чтобы всё было системно. Мы надеемся и планируем, что сборы состоятся. Планируем провести их в Турции. Дай Бог, чтобы ничего этому не помешало.

- В следующем сезоне Шахтёру предстоит старт в Лиге Чемпионов. Ставится ли целью выход в группу и планируется ли соответствующее усиление?

- Такие цели, конечно же, есть. Я вижу, что руководители клуба мечтают о большом футболе и многое делают для этого. Сейчас у нас будет возможность участвовать в Лиге Чемпионов. И для того, чтобы там задержаться и попасть в группу, конечно же нужно проделать очень серьёзную, правильную, грамотную селекционную работу. Это обязательно и все это понимают.

Александр Шевченко. Football.ua