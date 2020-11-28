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Победа в чемпионате Беларуси позволила Роману Григорчуку установить уникальное достижение.

Шахтер Солигорск, под руководством Романа Григорчука, стал чемпионом Беларуси.

Примечательно, что для самого Романа Григорчука это уже пятое чемпионство в тренерской карьере. При этом, Григорчук становился чемпионом в трех странах – и это уникальное достижение для украинского тренера.

В 2006, 2007 и 2008 году Григорчук становился чемпионом Латвии, возглавляя Вентспилс. В 2019 году украинский наставник стал чемпионом Казахстана, во главе Астаны. И наконец, сегодня Роман Иосифович стал чемпионом Беларуси.

Таким образом, Григорчук стал первым украинским тренером, сумевшим завоевать чемпионство в трех странах.

Из действующих украинских тренеров, аналогичным достижением сможет в будущем похвастаться Сергей Ребров, который дважды становился чемпионом Украины и дважды – чемпионом Венгрии.

