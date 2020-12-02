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В УЕФА пытаются предпринять очередную попытку модернизации главного турнира Старого Света.

Издание Telegraph сообщает, что в ближайшее время в УЕФА обсудят реформу формата Лиги чемпионов.

Разработанный вариант называют "швейцарской системой" и его внедрение стало возможно после разговоров о создании Европейской Суперлиги. С помощью новой реформы УЕФА надеется откинуть идею о создании нового турнира в небытие.

Система разработана таким образом, что будет меньше матчей между гигантами и карликами, но больше игр топовых команд. Она предполагает, что на групповом этапе каждая команда сразится с десятью разными соперниками.

После 10 матчей группового этапа лучшие 16 команд выйдут в плей-офф. Команда, занявшая первое место в турнирной таблице, будет играть с 16-м местом, вторая — 15-м и так далее. Эта система используется в плей-офф НБА.

Команды, занявшие 17-24 места, выйдут в плей-офф Лиги Европы.