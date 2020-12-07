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Похоже, будущее игрока в Бельгии находится под вопросом.

Спортивный директор Мехелена Вилфрид ван Хооф отреагировал на ситуацию вокруг полузащитника команды Марьяна Шведа.

"Оценим ситуацию со Шведом во время зимнего перерыва", — цитирует ван Хоофа HLN.

Напомним, главный тренер Мехелена раскритиковал украинского футболиста, обвинив его в том, что он ставит себя выше команды.

Швед выступает в составе бельгийского клуба с начала сезона на правах аренды из Селтика. В текущем розыгрыше хавбек провел три поединка.