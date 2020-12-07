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Центрбек поделился впечатлением о прошедшей жеребьевке.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов дал свой комментарий после жеребьевки квалификации чемпионата мира-2020.

"Группа у нас неслабая. С третьей корзины выпала сильная Финляндия, Босния и Герцеговина — также сильная команда, которая имеет в составе топовых игроков.

Надо играть со всеми, и мы будем это делать, ведь перед нами стоит задача — выход на чемпионат мира", — цитирует Кривцова УАФ.

Также свое мнение касаемо жеребьевки выразил ассистент Андрея Шевченко Александр Шовковский.

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