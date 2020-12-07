Другое

Специалист оценил результаты жеребьевки квалификации.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский оценил результаты жеребьевки квалификации к ЧМ-2022 для сборной Украины.

"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию ​​фаворитом нашей группы. В ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Сборная Казахстана тоже может преподнести сюрприз.

Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", — цитирует Шовковского УАФ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!