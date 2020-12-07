Специалист оценил результаты жеребьевки квалификации.
Александр Шовковский, фото Павла Кубанова, УАФ
07 декабря 2020, 20:45
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский оценил результаты жеребьевки квалификации к ЧМ-2022 для сборной Украины.
"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. В ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. Сборная Казахстана тоже может преподнести сюрприз.
Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", — цитирует Шовковского УАФ.
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