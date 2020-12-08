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Нападающий сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал результаты жеребьевки европейского отбора на Мундиаль.

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился мнением о результатах жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира-2022.

"Учитывая то, что мы были в четвертой корзине, мы ожидали получить сильную группу. Так и произошло. В нашей группе есть чемпион мира, сборная Франции, которая будет главным претендентом на первое место. Также мы получили сборную Украины, которая уже много лет играет на высоком уровне, и Финляндию, которую мы неплохо знаем. С пятой корзиной нам тоже не повезло, ведь Казахстан был одной из самых сильных команд в ней.

Но если каждый наш игрок будет выкладываться на все сто, то мы сможем играть с любым соперником", — приводит слова Джеко пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Босния и Герцеговина попала в одну отборочную группу со сборной Украины. Помимо нашей национальной команды, соперниками боснийцев стали команды Франции, Финляндии и Казахстана.

В финальную часть Чемпионата Мира-2022 пройдут десять европейских сборных, которые займут первые места в своих группах. Команды, занявшие второе место, поборются за право участия в турнире в матчах плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что цель его команды – занять первое место в своей отборочной группе.